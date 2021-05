(Di lunedì 3 maggio 2021) Il gol. Lacorre in soccorso diieri accusato anche da Giovanni Capuano – giornalista di Panorama – secondo il quale il Vare sarebbe dovutoper segnalare all’arbitro Fabbri che la spinta dia Godin era troppo lieve per essere giudicata fallosa. Al 53’ Fabbri annulla la rete del 2-0 aper una spinta sulla schiena di Godin che sembra molto lieve. Il Varnon puòperché l’entità del contatto è di “competenza” dell’arbitro. L'articolo ilNapolista.

napolista : La Gazzetta scagiona Mazzoleni: “sul gol annullato a Osimhen il Var non può intervenire” Sul gol del 2-0 annullato… - napolista : Pedullà scagiona Pirlo: “Il Maestro ha accettato tutto, la Juve è costruita male” L’analisi sul sito de La Gazzetta… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta scagiona

La Gazzetta dello Sport

Alfredo Pedullà ne ha analizzato le cause sul sito de Ladello Sport, dando un ruolo molto relativo alle decisioni di Pirlo , colpevole più di omissioni che di mosse sbagliate. La critica al ...Ieri è arrivata la sentenza cheDiego Armando Maradona dall'accusa di evasione fiscale . Il fuoriclasse argentino, ... Come riportato da Ladello Sport, nell'ordinanza viene ...Sul gol del 2-0 annullato: Il Var Mazzoleni non può intervenire perché l’entità del contatto è di “competenza” dell’arbitro ...Bari - L’inchiesta deflagrò nel luglio 2017 con 11 arresti tra cui anche l’allora sindaco di Altamura, Giacinto Forte. A quasi quattro anni di distanza la Procura di Bari ha chiuso l’indagine su un pr ...