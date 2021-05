Isolde Kostner: chi è, età, carriera, chi è il marito, sorella, dove vive, Instagram, Isola dei Famosi 2021 (Di lunedì 3 maggio 2021) E’ tutto pronto per un’altra puntata dell’Isola dei Famosi che vede al timone dell’avventura Ilary Blasi. Con lei l’inviato dall’Honduras Massimiliano Rosolino, in studio tre opinionisti pungenti, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Il reality entrerà nelle case degli italiani ben due volte a settimana, per l’appuntamento del lunedì e del giovedì. Nel cast anche Isolde Kostner: conosciamola meglio. Isolde Kostner: chi è, età, carriera, L’Isola dei Famosi 2021 Isolde Kostner nasce a Bolzano il 20 marzo 1975 ed è un’ex sciatrice alpina italiana, in particolare nelle gare di velocità. Con 15 affermazioni in Coppa del Mondo, due Coppe del Mondo di discesa libera, tre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 maggio 2021) E’ tutto pronto per un’altra puntata dell’deiche vede al timone dell’avventura Ilary Blasi. Con lei l’inviato dall’Honduras Massimiliano Rosolino, in studio tre opinionisti pungenti, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Il reality entrerà nelle case degli italiani ben due volte a settimana, per l’appuntamento del lunedì e del giovedì. Nel cast anche: conosciamola meglio.: chi è, età,, L’deinasce a Bolzano il 20 marzo 1975 ed è un’ex sciatrice alpina italiana, in particolare nelle gare di velocità. Con 15 affermazioni in Coppa del Mondo, due Coppe del Mondo di discesa libera, tre ...

