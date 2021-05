Infortunio Brugman | problema muscolare in Torino-Parma Le sue condizioni

sportface2016 : #TorinoParma Infortunio per #Brugman, costretto a lasciare il campo dopo 30 minuti - CorriereGranata : Si sente l’assenza di Mandragora e Verdi. Toro che è troppo discontinuo e che vive di folate ??#Parma: in Kurtic, o… -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Brugman

Calcio News 24

In avanti Gervinho dal 1 anche in virtù dell'di Man, serrato ballottaggio tra Pellé e ... Verdi, Mandragora Parma (4 - 3 - 3): Sepe; Busi, Osorio, Bani, Pezzella; Hernani,, Kurtic; ...Al 20'muscolare per Man, al suo posto entra Gervinho. Al 21' bella combinazione tra ... Colombi, Busi, Direckx (74' Valenti), Bani (46' Osorio), Pezzella, Hernani (74' Grassi),, ...Di seguito le ultime su Torino-Parma, raccolte dai nostri inviati: ? Torino-Parma - Lunedì 3 maggio ore 20.45, stadio Olimpico Grande Torino ?.Di seguito le ultime su Torino-Parma, raccolte dai nostri inviati: ? Torino-Parma - Lunedì 3 maggio ore 20.45, stadio Olimpico Grande Torino ?.