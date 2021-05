India: Narendra Modi ha perso le elezioni in tre stati (Di lunedì 3 maggio 2021) Brutto risultato per il primo ministro dell’India Narendra Modi. Il partito di cui è leader, Bharatiya Janata Party (BJP), ha perso in tre dei cinque stati in cui si stavano svolgendo le elezioni. Più in particolare, Modi ha clamorosamente fallito nello stato del Bengala Occidentale, salito alla ribalta per i recenti scontri nei pressi delle Leggi su periodicodaily (Di lunedì 3 maggio 2021) Brutto risultato per il primo ministro dell’. Il partito di cui è leader, Bharatiya Janata Party (BJP), hain tre dei cinquein cui si stavano svolgendo le. Più in particolare,ha clamorosamente fallito nello stato del Bengala Occidentale, salito alla ribalta per i recenti scontri nei pressi delle

