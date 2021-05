Incidente d' auto a Lumezzane | morto ragazzo di 20 anni

effe_a_ : Stamattina ho avuto un piccolo incidente sulla strada per Bolzano. Ho preso qualcosa sull'asfalto e la gomma anteri… - Yogaolic : #Milano Padre guida auto ubriaco con bimbi davanti: piccolo di sei anni gravissimo - Giorno_Brescia : Lumezzane, perde il contro dell'auto e si schianta contro un muro: muore 20enne - infoitinterno : Incidente mortale a Lumezzane: auto contro muro, deceduto 21enne - PalermoToday : Incidente sulla statale ad Alia, fidanzati si schiantano con l'auto contro un albero -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente auto

L'Unione Sarda

Lumezzane (Brescia) - Tragiconel Bresciano. A Lumezzane , questa mattina verso le 8.45, un ragazzo di 20 anni è morto dopo essersi schiantato con la sua. Dalle prime informazioni, pare che il giovane abbia perso ...stamattina intorno alle 11 in viale Lecco a Como. Per cause, ancora in corso di accertamento, si sono scontrate dueall'altezza con l'immissione da via Sacco e una ha sfondato la ...Riccione, 3 maggio 2021 - Un uomo di 84 anni è stato travolto da un’auto mentre stava attraversando a piedi la strada ed ora si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale. L’incidente è avvenut ...Tragico incidente stradale a Lumezzane, in provincia di Brescia. Nella mattinata di oggi, lunedì 3 maggio, un ragazzo di 21 anni è finito con la sua auto contro un muro dopo aver perso il controllo de ...