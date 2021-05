Il Parma retrocede in Serie B: fatale il k.o. per 1-0 a Torino, che ora vede la salvezza (Di lunedì 3 maggio 2021) Il posticipo di lunedì sera emette la seconda sentenza in coda alla Serie A: con la sconfitta per 1-0 rimediata allo Stadio Olimpico-Grande Torino, il Parma rimane a 20 punti in classifica al penultimo posto e, a quattro partite dalla fine, è matematicamente retrocesso in Serie B. fatale per gli emiliani il gol realizzato al 63esimo da Vojvoda che porta i granata a 34 punti, a tre distanze dal Benevento terz’ultimo e con una partita in meno rispetto alle altre squadre in corsa per la salvezza. Una partenza shock nel calcio italiano per la nuova proprietà americana dei parmensi guidata da Kyle Krause che in estate aveva garantito anche investimenti importanti per cercare di garantire al club almeno una salvezza tranquilla. Ma così non è stato. Il primo tiro del match lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Il posticipo di lunedì sera emette la seconda sentenza in coda allaA: con la sconfitta per 1-0 rimediata allo Stadio Olimpico-Grande, ilrimane a 20 punti in classifica al penultimo posto e, a quattro partite dalla fine, è matematicamente retrocesso inB.per gli emiliani il gol realizzato al 63esimo da Vojvoda che porta i granata a 34 punti, a tre distanze dal Benevento terz’ultimo e con una partita in meno rispetto alle altre squadre in corsa per la. Una partenza shock nel calcio italiano per la nuova proprietà americana dei parmensi guidata da Kyle Krause che in estate aveva garantito anche investimenti importanti per cercare di garantire al club almeno unatranquilla. Ma così non è stato. Il primo tiro del match lo ...

