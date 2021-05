FRECCERO: A MEDIASET GAY A OGNI ORA, C’È LIBERTÀ. LA RAI NON È COSÌ VECCHIA COME APPARE (Di lunedì 3 maggio 2021) Carlo FRECCERO, intervenuto al Festival della Comunicazione, non poteva non parlare delle vicende che hanno dominato le discussioni del fine settimana, tra le polemiche su Pio e Amedeo a Felicissima Sera e quelle di Fedez al Concerto del Primo Maggio, con un corto circuito tra televisione, politica e società. Raggiunto dal quotidiano Open, il giornalista ed ex dirigente tv riassume il suo pensiero. Pio e Amedeo e MEDIASET “Conosco Pio e Amedeo da anni e li ritengo molto bravi. Hanno preso in giro il pubblico di MEDIASET, hanno portato sul palco i cantanti neomelodici che piacciono da morire al Sud e nelle tv generaliste non hanno spazio, hanno preso in giro tutte le categorie televisive. Loro sono intelligenti, astuti, e hanno continuamente dato prova di LIBERTÀ immensa. Loro attaccano il politicamente corretto e si ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 3 maggio 2021) Carlo, intervenuto al Festival della Comunicazione, non poteva non parlare delle vicende che hanno dominato le discussioni del fine settimana, tra le polemiche su Pio e Amedeo a Felicissima Sera e quelle di Fedez al Concerto del Primo Maggio, con un corto circuito tra televisione, politica e società. Raggiunto dal quotidiano Open, il giornalista ed ex dirigente tv riassume il suo pensiero. Pio e Amedeo e“Conosco Pio e Amedeo da anni e li ritengo molto bravi. Hanno preso in giro il pubblico di, hanno portato sul palco i cantanti neomelodici che piacciono da morire al Sud e nelle tv generaliste non hanno spazio, hanno preso in giro tutte le categorie televisive. Loro sono intelligenti, astuti, e hanno continuamente dato prova diimmensa. Loro attaccano il politicamente corretto e si ...

