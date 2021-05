Festa nerazzurra in Duomo, Giulia De Lellis è scatenata: 'Ma che Paese siamo?' (Di lunedì 3 maggio 2021) 'Un minuto di silenzio per tutti i mediocri che pensano che gli influencer non possano dire cose intelligenti' scrive un follower a Giulia De Lellis. Dopo l'intervento scatenato di Fedez al concertone ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 3 maggio 2021) 'Un minuto di silenzio per tutti i mediocri che pensano che gli influencer non possano dire cose intelligenti' scrive un follower aDe. Dopo l'intervento scatenato di Fedez al concertone ...

dadoSuperSantos : RT @repubblica: Festa scudetto Inter, preoccupazione per la 'variante nerazzurra': 'Rischio incremento contagi da coronavirus, andava evita… - repubblica : Festa scudetto Inter, preoccupazione per la 'variante nerazzurra': 'Rischio incremento contagi da coronavirus, anda… - GCugini : Festa scudetto Inter, preoccupazione per la 'variante nerazzurra': 'Rischio incremento contagi da coronavirus, anda… - italianfirst2 : Festa scudetto Inter, preoccupazione per la 'variante nerazzurra': 'Rischio incremento contagi da costavo, andava e… - SportRepubblica : Festa scudetto Inter, preoccupazione per la 'variante nerazzurra': 'Rischio incremento contagi da coronavirus, anda… -