Fedez bene su omofobia, ma anche noi meridionali vittime di discriminazioni (Di lunedì 3 maggio 2021) Apprezziamo il coraggio di Fedez nell'aver resi noti, durante la diretta su Rai Tre, in occasione del concertone del primo maggio, le frasi omofobe che alcuni politici di destra hanno pronunciato contro gli omosessuali. Finalmente c'è qualcuno che non ha peli sulla lingua e sostiene quello che noi stiamo affermando da molto tempo, ossia che, in Italia, stiamo vivendo un clima oscurantista, mitigato, da qualche mese, grazie all'avvento di Mario Draghi alla guida del Governo, che ha preso le distanze da alcune affermazioni infelici di esponenti politici delle destre estreme, soprattutto quelle nordiste, creando un clima apparentemente sobrio, forse per necessità, forse perché bisognava riportare in Italia quel senso di unità e di ordine democratico per evitare scontri civili.Difatti, in questi ultimi mesi, non sono apparsi, su nessun quotidiano, definizioni come gay, ...

