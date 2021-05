“È finita per sempre”. La coppia vip si dice addio, dopo tante ‘storie’ chiacchierate in tv (Di lunedì 3 maggio 2021) Avevamo lasciato Mercedesz Henger alle prese con mamma Eva, che di lei aveva detto: “Mi dispiace che si sia trasformata così, io la trovavo molto più bella prima. La sua nuova immagine non coincide col mio gusto, preferisco una maggiore femminilità. Se però lei si piace così, io sono contenta per lei. Conoscendola e sapendo che è un ragazza abbastanza fragile, spero solo che non l’abbia fatto per piacere a qualcun altro”. Parole piuttosto dure, che si son risolte nel peggiore dei modi: “Oggi tra noi non c’è più alcun tipo di rapporto, ma per me va bene così. È arrivato il momento di dire basta, ritengo che ci sia un limite a tutto”. Ora Mercedesz di trova a fare i conti con la sua storia d’amore appena naufragata. (Continua dopo le foto) La storia tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi è durata circa 2 anni e ad oggi è finita.A riportare la notizia è ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 maggio 2021) Avevamo lasciato Mercedesz Henger alle prese con mamma Eva, che di lei aveva detto: “Mi dispiace che si sia trasformata così, io la trovavo molto più bella prima. La sua nuova immagine non coincide col mio gusto, preferisco una maggiore femminilità. Se però lei si piace così, io sono contenta per lei. Conoscendola e sapendo che è un ragazza abbastanza fragile, spero solo che non l’abbia fatto per piacere a qualcun altro”. Parole piuttosto dure, che si son risolte nel peggiore dei modi: “Oggi tra noi non c’è più alcun tipo di rapporto, ma per me va bene così. È arrivato il momento di dire basta, ritengo che ci sia un limite a tutto”. Ora Mercedesz di trova a fare i conti con la sua storia d’amore appena naufragata. (Continuale foto) La storia tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi è durata circa 2 anni e ad oggi è.A riportare la notizia è ...

