Domenica Live | Barbara D’Urso interrompe Matteo Salvini per spiegargli a cosa serve il ddl Zan | “Questo che dici non c’entra niente”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 maggio 2021) Ospite dinella puntata di ieri 2 maggio,ha dibattuto consul “caso Fedez” e le relative polemiche. Giunto a parlare nel dettaglio del Ddl Zan, il segretario della Lega ha detto: “Ci sono due passaggi che io contesto, come il fatto che preveda la censura e la galera fino a 6 anni per chi esprime alcune idee come me e milioni di italiani. Io ad esempio ritengo che l’amore sia libero ma che i bimbi abbiano bisogno di una mamma e di un papà, vengono adottati se ci sono una mamma e un papà. Aggiungo che sono contro l’utero in affitto, il genitore 1, il genitore 2?. “Manoncon il Ddl Zan“, lo ha interrotto la conduttrice. La stessa poi ha aggiunto: “Io vorrei sottolineare ...