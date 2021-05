Covid Lazio, Zingaretti: “Da test nessun caso variante indiana tra Sikh” (Di lunedì 3 maggio 2021) Nel Lazio “non ci sono ancora casi di variante indiana del Covid-19. Andiamo alla ricerca, ma allo stato attuale non c’è”. Lo ha affermato Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, a ‘Uno Mattina’, in onda su Rai 1, in merito ai controlli effettuati nella comunità Sikh in provincia di Latina, per la quale è stato necessario dichiarare zona rossa una frazione di Sabaudia. “Sta funzionando molto la collaborazione con prefettura, forze dell’ordine ma anche con la stessa comunità indiana che ha tutto l’interesse a circoscrivere i casi”, ha aggiunto Zingaretti, precisando che “il caso di Latina conferma che nel Lazio c’è un ottimo sistema di tracciamento”. Il presidente della Regione ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 maggio 2021) Nel“non ci sono ancora casi didel-19. Andiamo alla ricerca, ma allo stato attuale non c’è”. Lo ha affermato Nicola, presidente della Regione, a ‘Uno Mattina’, in onda su Rai 1, in merito ai controlli effettuati nella comunitàin provincia di Latina, per la quale è stato necessario dichiarare zona rossa una frazione di Sabaudia. “Sta funzionando molto la collaborazione con prefettura, forze dell’ordine ma anche con la stessa comunitàche ha tutto l’interesse a circoscrivere i casi”, ha aggiunto, precisando che “ildi Latina conferma che nelc’è un ottimo sistema di tracciamento”. Il presidente della Regione ...

MediasetTgcom24 : Emergenza India, scoppia il caso dei falsi tamponi per arrivare in Italia | 'Con 30 dollari si prende l'aereo anche… - MediasetTgcom24 : Covid, zona rossa in provincia di Latina: 80 cittadini indiani positivi #Latina - FBiasin : +++ La Corte d'appello della Figc inflitto 12 mesi di squalifica al presidente della #Lazio, Claudio #Lotito per la… - RoccoDigi : @SantucciFulvio Detto ciò, quelli delle altre città non facciano troppo i saputelli che a parte la Juve, se avesse… - Agenzia_Ansa : 'Ad oggi non ci sono casi di variante indiana' nella comunità Sikh del Lazio. Lo ha detto il presidente della Regio… -