Chiamami ancora amore, ecco le location della fiction con Greta Scarano (Di lunedì 3 maggio 2021) ecco quali sono le location di Chiamami ancora amore, la fiction di Rai 1 con Greta Scarano e Simone Liberati. Un matrimonio in crisi, una coppia che, dopo essersi tanto amata, ora non si risparmia nulla e arriva alla separazione. E’ questa la trama di Chiamami ancora amore, la fiction di Rai 1 con protagonisti Greta Scarano e Simone Liberanti, composta da sei episodi (divisi in tre puntate), in onda in prima serata a partire da lunedì 3 maggio 2021. Vediamo ora quali sono le location nelle quali si sono svolte le riprese delle varie puntate della serie TV. Chiamami ancora ... Leggi su donnaglamour (Di lunedì 3 maggio 2021)quali sono ledi, ladi Rai 1 cone Simone Liberati. Un matrimonio in crisi, una coppia che, dopo essersi tanto amata, ora non si risparmia nulla e arriva alla separazione. E’ questa la trama di, ladi Rai 1 con protagonistie Simone Liberanti, composta da sei episodi (divisi in tre puntate), in onda in prima serata a partire da lunedì 3 maggio 2021. Vediamo ora quali sono lenelle quali si sono svolte le riprese delle varie puntateserie TV....

Raiofficialnews : La fine di un amore che non è riuscito a mantenere viva la fiamma della comprensione e del rispetto reciproco.… - RollingStoneita : La serie con Greta Scarano e Simone Liberati non mette i casi sociali al servizio dei buoni sentimenti come tante ‘… - SocialArtistOF : Da questa sera su Rai 2, la nuova fiction #ChiamamiAncoraAmore! Scopri tutte le info qui ?? - _PuntoZip_ : Oggi in TV: Su Rai1 dal 3 maggio “Chiamami ancora amore” – Tre prime serate con Greta Scarano, Simone Liberati e Cl… - CeccarelliL_ : Oggi in TV: Su Rai1 dal 3 maggio “Chiamami ancora amore” – Tre prime serate con Greta Scarano, Simone Liberati e Cl… -