Brilla L'Italia delle staffette in Terra di Slesia (Di lunedì 3 maggio 2021) AGI - Brilla l'Italia dell'atletica leggera, in versione staffette, nella fresca serata in Terra di Slesia dove al Mondiale dedicato alle staffette di Chorzow ha conquistato ben due medaglie d'oro - mai nelle quattro edizioni precedenti - e un argento. Campioni e campionesse del mondo i componenti della mista della 4x400 e le ragazze della 4x100 con gli uomini-jet azzurri, causa due cambi maldestri, hanno conquistato l'argento. L'Italia rientra dalla Polonia con medaglie importanti ma con ben tutte e cinque le staffette qualificate per le Olimpiadi di Tokyo. Già qualificata la staffetta veloce femminile e quella del miglio maschile dai Mondiali di Doha 2019, a Chorzow sono arrivati i pass anche per la 4x100 maschile, 4x400 donne e mista. Domani ... Leggi su agi (Di lunedì 3 maggio 2021) AGI -l'dell'atletica leggera, in versione, nella fresca serata indidove al Mondiale dedicato alledi Chorzow ha conquistato ben due medaglie d'oro - mai nelle quattro edizioni precedenti - e un argento. Campioni e campionesse del mondo i componenti della mista della 4x400 e le ragazze della 4x100 con gli uomini-jet azzurri, causa due cambi maldestri, hanno conquistato l'argento. L'rientra dalla Polonia con medaglie importanti ma con ben tutte e cinque lequalificate per le Olimpiadi di Tokyo. Già qualificata la staffetta veloce femminile e quella del miglio maschile dai Mondiali di Doha 2019, a Chorzow sono arrivati i pass anche per la 4x100 maschile, 4x400 donne e mista. Domani ...

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: L'Italia del #karate brilla a Lisbona, oro per #Busà: 'A Tokyo sarò al top, ma quanto manca il pubblico...' @fijlkamoffici… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: L'Italia del #karate brilla a Lisbona, oro per #Busà: 'A Tokyo sarò al top, ma quanto manca il pubblico...' @fijlkamoffici… - Gazzetta_it : L'Italia del #karate brilla a Lisbona, oro per #Busà: 'A Tokyo sarò al top, ma quanto manca il pubblico...'… - jetblackvniall : RT @GiorgioMarota: C’è un’Italia ???? che brilla in Europa. È quella del #volley (unico sport di squadra azzurro a portare 2 formazioni a #To… -