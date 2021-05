Attacco no vax a Brescia: quei terroristi della porta accanto (Di lunedì 3 maggio 2021) Brescia - "Se vogliamo distruggere il nemico dobbiamo usare la stessa arma, la paura e la loro paura è la nostra unione. Non ci sono altre soluzioni". Così scriveva sulla propria pagina Facebook il ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 3 maggio 2021)- "Se vogliamo distruggere il nemico dobbiamo usare la stessa arma, la paura e la loro paura è la nostra unione. Non ci sono altre soluzioni". Così scriveva sulla propria pagina Facebook il ...

alcinx : RT @qn_giorno: #Brescia Attacco no vax a Brescia: quei terroristi della porta accanto. - qn_giorno : #Brescia Attacco no vax a Brescia: quei terroristi della porta accanto. - bb91687509 : RT @luca79ind: TGCOM: Attacco incendiario all'hub vaccinale di Brescia: arrestati due no vax | Su Facebook scrivevano: 'Distruggere nemico… - luca79ind : TGCOM: Attacco incendiario all'hub vaccinale di Brescia: arrestati due no vax | Su Facebook scrivevano: 'Distrugger… - nerovingia : RT @MMmarco0: Ad inizio aprile il centro vaccinale di Brescia fu oggetto di un vile attacco con 2 molotov. Oggi hanno arrestato i responsa… -