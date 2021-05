Amici 20, dopo il ‘confronto’ con Anna Pettinelli, Aka7even si sfoga: “Non posso più dire la mia perchè risulto presuntuoso” (Di lunedì 3 maggio 2021) E’ successo nel daytime di oggi, di Amici, dopo il confronto con Anna Pettinelli, Aka7even si sfoga: “Non posso dire la mia”. Amici è un talent show che ha un seguito elevatissimo; quest’anno, al Serale, come abbiamo potuto vedere, sono arrivati tutti gli allievi presenti, dato che la scelta, è stata fatta dai loro insegnanti. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 3 maggio 2021) E’ successo nel daytime di oggi, diil confronto consi: “Nonla mia”.è un talent show che ha un seguito elevatissimo; quest’anno, al Serale, come abbiamo potuto vedere, sono arrivati tutti gli allievi presenti, dato che la scelta, è stata fatta dai loro insegnanti. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

teatrolafenice : ?? A tutti voi, che giorno dopo giorno ci dedicate i vostri pensieri con piccoli ma grandi tweet, dedichiamo un estr… - mazzechiodate : mio padre 'eh io vedo due gay mi fanno schifo li devo vedere per forza per strada che si baciano' due secondi dopo… - sighmarty00 : RT @elee_last: Tanc, prossimo passo dopo Amici è Masterchef #Amici20 - vivereinbilico : Non Twitter Amici che esplode per la tenerezza dopo la foto della Reunion di quei due ???????? #Amici20 - eidos_psiche : RT @teatrolafenice: ?? A tutti voi, che giorno dopo giorno ci dedicate i vostri pensieri con piccoli ma grandi tweet, dedichiamo un estratto… -