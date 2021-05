Accanto al principe Harry, in occasione del "Vax Live", doveva esserci anche Meghan Markle. Ma da solo Harry ha conquistato il cuore degli americani (Di lunedì 3 maggio 2021) Impegni Sussex guarda le foto Per il principe Harry sarà stato un po’ come tornare ai tempi in cui, ogni volta che parlava in pubblico, veniva accolto da una standing ovation. E in effetti, il pubblico presente allo S0-Fi Stadium di Los Angeles, per la registrazione del Vax Live non ha potuto fare a meno di alzarsi in massa e applaudire il duca di Sussex, salito sul palcoscenico da solo, senza la moglie Meghan al fianco, per pronunciare un commovente discorso di ringraziamento al personale medico impegnato nella lotta ... Leggi su iodonna (Di lunedì 3 maggio 2021) Impegni Sussex guarda le foto Per ilsarà stato un po’ come tornare ai tempi in cui, ogni volta che parlava in pubblico, veniva accolto da una standing ovation. E in effetti, il pubblico presente allo S0-Fi Stadium di Los Angeles, per la registrazione del Vaxnon ha potuto fare a meno di alzarsi in massa e applaudire il duca di Sussex, salito sul palcoscenico da, senza la moglieal fianco, per pronunciare un commovente discorso di ringraziamento al personale medico impegnato nella lotta ...

