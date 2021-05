Vaccini, il piano di Figliuolo: «Dopo gli over 65, procederemo con le classi produttive» (Di domenica 2 maggio 2021) Francesco Figliuolo ha annunciato il prossimo step della campagna vaccinale contro il Coronavirus: «Ora dovremo pensare alle classi produttive. I Vaccini arriveranno e maggio sarà un mese di transizione. Dopo pensiamo all’estate». Il Commissario straordinario all’emergenza ha poi aggiunto: «Dobbiamo inoculare sempre il 90% di dosi di vaccino. Per quanto riguarda le vaccinazioni nelle scuole, ci stiamo pensando come si faceva negli anni ’70. Una volta messi in sicurezza gli over 65 la campagna vaccinale sarà aperta a tutte le classi di età». Campagna vaccinale: a che punto siamo Sulla somministrazione del vaccino anti Covid agli over 80 «ci siamo», con copertura già dell’85%. Sugli over 70 «siamo lì», sugli ... Leggi su open.online (Di domenica 2 maggio 2021) Francescoha annunciato il prossimo step della campagna vaccinale contro il Coronavirus: «Ora dovremo pensare alle. Iarriveranno e maggio sarà un mese di transizione.pensiamo all’estate». Il Commissario straordinario all’emergenza ha poi aggiunto: «Dobbiamo inoculare sempre il 90% di dosi di vaccino. Per quanto riguarda le vaccinazioni nelle scuole, ci stiamo pensando come si faceva negli anni ’70. Una volta messi in sicurezza gli65 la campagna vaccinale sarà aperta a tutte ledi età». Campagna vaccinale: a che punto siamo Sulla somministrazione del vaccino anti Covid agli80 «ci siamo», con copertura già dell’85%. Sugli70 «siamo lì», sugli ...

lucianonobili : “Un Recovery Plan riscritto da capo che garantisce il futuro con investimenti e riforme, un piano vaccini che final… - sbonaccini : Obiettivo raggiunto: abbiamo superato in Emilia-Romagna i 42mila vaccini somministrati in un giorno, la soglia rich… - Italianisima2 : RT @FmMosca: TG1 e TG2 #Vaccini Entrambi i telegiornali hanno confermato che alla riapertura delle scuole a settembre sarà effettuata la v… - ironmauro : RT @ChiaraBaldi86: Da 10 mila a oltre 111 mila vaccini al giorno: quello della #Lombardia non è un miracolo ma una «remuntada» sì. Che ha d… - Elisa72Parma : RT @FmMosca: TG1 e TG2 #Vaccini Entrambi i telegiornali hanno confermato che alla riapertura delle scuole a settembre sarà effettuata la v… -