Vaccini Covid, Figliuolo: "Dopo over 65 apriamo a tutte le età" (Di domenica 2 maggio 2021) L'Italia ha iniziato a correre sulle vaccinazioni anti - Covid. "Il prossimo step sarà sulle classi produttive. I Vaccini arriveranno, maggio sarà un mese di transizione. Dopo pensiamo all'estate", ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 maggio 2021) L'Italia ha iniziato a correre sulle vaccinazioni anti -. "Il prossimo step sarà sulle classi produttive. Iarriveranno, maggio sarà un mese di transizione.pensiamo all'estate", ha ...

chetempochefa : Questa sera il professor @RobertoBurioni e il professor Alberto Mantovani vi aspettano insieme a #CTCF per fare il… - SkyTG24 : Vaccini Covid, Figliuolo: “Dopo over 65 si può aprire a tutte le classi d’età” - fattoquotidiano : VACCINI COVID A giugno arriva il green pass. Ma per quanto tempo sarà valido? [di @NatasciaRonchet] - Beppe1158 : RT @gzibordi: in Europa i decessi successivi alla vaccinazione sono arrivati quasi a 4mila e negli USA idem, siamo sui 3,800 morti, totale… - Marilenapas : RT @Corriere_Salute: Condotto da Public Health England (l’Agenzia per la promozione della salute britannica), questo lavoro è uno dei primi… -