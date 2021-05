Udinese Juventus streaming | dove vedere il match | no Rojadirecta

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 2 maggio 2021)– Con l’Inter ad un passo dallo Scudetto, Pirlo deve pensare a guadagnarsi un posto in Champions, per salvare una stagione “fallimentare”. Alle 18.00 va in scena. Nella Juve non ci saranno Demiral e Chiesa, ma per il resto Pirlo potrà contare su quasi tutta la rosa. Morata ha un problema a un polpaccio, ma è stato convocato: davanti giocheranno Ronaldo e Dybala, mentre lo spagnolo andrà n panchina. Bentancur e Rabiot in pole per agire in mezzo, come esterni alti sono favoriti Cuadrado e McKennie. In difesa si torna a quattro: turno di riposo per Chiellini, rientra Danilo sulla destra., le formazioni(3-5-1-1): Scuffet; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Walace, Arslan, ...