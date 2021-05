Strage di Viareggio | va a segno la raccolta fondi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza esclusi dalle parti civili

(Di domenica 2 maggio 2021) Ha raccolto 135.311 euro la sottoscrizione promossa a favore dei sei ferrovieri condannati a pagare 80.000 euro di spese legali nell’ambito del processo per ladidel 29 giugno 2009: si erano costituiti parte civile comedeiper la, in qualità dioffese per danni morali di immagine ai ferrovieri, ma la sentenza della Cassazione, a differenza di quanto disposto dai giudici di primo grado e poi di Appello, non ha riconosciuto al disastro l’aggravante dell’incidente sul lavoro. Uno di loro, Dante De Angelis era il macchinista licenziato in tronco nel 2008 per le sue denunce sulla carenza di, secondo Trenitalia danneggiando l’azienda, e poi reintegrato su ordinanza del tribunale . In una nota diffusa ...

fattoquotidiano : Strage di Viareggio, va a segno la raccolta fondi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza esclusi dalle… - RoyLepore : #Strage Viareggio: raccolti 135.000 euro a favore ferrovieri Condannati a pagare spese legali, 3.000 adesioni a campagna - corrierefirenze : #StrageViareggio, raccolta fondi a sostegno dei sei ferrovieri raggiunge 135 mila euro - marcoranieri72 : RT @sedicizero: Strage di Viareggio, Mauro Moretti diventerà amministratore della partecipata statale Psc. Proteste dei familiari delle vit… - sedicizero : Strage di Viareggio, Mauro Moretti diventerà amministratore della partecipata statale Psc. Proteste dei familiari… -

Ultime Notizie dalla rete : Strage Viareggio

Sardegna Reporter

La sottoscrizione per pagare le spese legali dei ferrovieri nel processo per ladiha raggiunto 135.311 euro. Un risultato importante, dato che le spese erano di circa ottantamila euro. I sei ferrovieri erano parte civile come rappresentanti dei lavoratori per la ...... alla luce delle motivazioni della sentenza, le destineremo all'eventuale proseguimento del percorso giudiziario relativo alladi, a iniziative di solidarietà in tema di salute e ...Strage Viareggio. 100.000 volte grazie (e anche di piu').Non eravamo soli in quelle aule di Tribunale. Piu' di 3.000 adesioni ...Ne servivano 80 mila per far fronte al pagamento delle spese processuali: l’eccedenza verrà destinata al proseguo del percorso giudiziario ...