Serie A | Sassuolo-Atalanta | le formazioni ufficiali del match del “Mapei”

(Di domenica 2 maggio 2021) Alle ore 15.00 in campo.Gli orobici faranno visita ai neroverdi di De Zerbi, un successo nerazzurro non consentirebbe all'Inter di festeggiare la conquista dello Scudetto già da oggi.Ledel(4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Chiriches, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Defrel. All.: De Zerbi.(3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskiy, Pessina; Zapata. All.: Gasperini.

sportface2016 : #SassuoloAtalanta, le formazioni ufficiali - infobetting : Sassuolo-Atalanta (2 maggio ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici - sportli26181512 : Sassuolo-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: L'Atalanta va al Mapei Stadium con l'obi… - apetrazzuolo : SERIE A - Sassuolo-Atalanta, le formazioni ufficiali - Tractor220510 : @Anto__rus Juric è molto bravo, fa un gioco meno spettacolare del Sassuolo, ma la cura con cui prepara le partite è… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Sassuolo

Se l' Atalanta non vince, l'Inter è campione d'Italia. E non sarà facile contro unche ancora spera in un piazzamento europeo. I bergamaschi, secondi in classifica, vogliono conquistare il prima possibile la qualificazione alla prossima Champions League. Con una bagarre ...La prossima sarà la 300gara delinA , diventando la sesta squadra emiliana a raggiungere questo traguardo " anche la Lombardia è a sei, nessuna regione ne conta di più. Il ...Sassuolo - Atalanta è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie A 2020/2021. La partita è in programma il giorno 2 maggio alle ore 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolor ...26 - DIRETTA ONLINE - Serie A, Sassuolo-Napoli 3-3: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti 28.02 19:54 - DIRETTA ONLINE - Serie A, Napoli-Benevento 2-0: live report, statistiche, ...