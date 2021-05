Serie A, Lazio-Genoa: le formazioni ufficiali del match dell’Olimpico (Di domenica 2 maggio 2021) Ecco le formazioni ufficiali della sfida delle 12:30 tra Lazio e Genoa.VIDEO Udinese-Juventus, così in campo: le scelte di Pirlo per la gara della Dacia ArenaLazio (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa.Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Biraschi, Strootman, Badelj, Zajc, Zappacosta; Shomurodov, Destro.Serie A, Napoli-Cagliari: probabili formazioni, quote e dove vedere il match in tv Leggi su mediagol (Di domenica 2 maggio 2021) Ecco ledella sfida delle 12:30 tra.VIDEO Udinese-Juventus, così in campo: le scelte di Pirlo per la gara della Dacia Arena(3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa.(3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Biraschi, Strootman, Badelj, Zajc, Zappacosta; Shomurodov, Destro.A, Napoli-Cagliari: probabili, quote e dove vedere ilin tv

