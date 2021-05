Scudetto Inter | carica della polizia | venti persone ree di lancio di bottiglie

(Di domenica 2 maggio 2021) Secondo quanto comunicato dalla Questura di Milano, un gruppo diavrebbe attaccato lacon un fittodiin occasione dei festeggiamenti per il diciannovesimodell’. Il tutto è accaduto in largo Cairoli poco prima delle 22, con gli agenti che hanno risposto con una brevedi alleggerimento che non ha provocato feriti. La Digos ha identificato 20per la violazione delle normative anti Covid. SportFace.

valentinolazaro : SCUDETTO! ?? Sapevo che ce l'avreste fatta! Congratulazioni ragazzi! ???? @Inter - SkySport : Scudetto Inter, i 10 gol più belli della stagione #SkySport #Inter - Inter : ??? | DICHIARAZIONI Le parole del CEO Corporate Alessandro Antonello: 'È un’emozione unica, da interista e da AD de… - marcocatania97 : RT @pisto_gol: Quello dell’Inter è anche il primo scudetto nella storia del calcio italiano vinto da una proprietà straniera: la famiglia Z… - httpflw : Gli assembramenti perché l’Inter ha vinto lo scudetto si possono fare quindi,mamma mia che pagliacci che siete?? -

L'aritmetica delloconsegna un Antonio Conte sorridente e stranamente disteso in volto. "Siamo più sereni, contenti e soddisfatti - ammette il tecnico - Aver riportato unoall'e averlo vinto con quattro giornate di anticipo testimonia il buon lavoro fatto da questi ragazzi. C'è molta più serenità, siamo davvero contenti, ma mancano quattro partite, ...... 'Ora siamo più sereni, siamo contenti e soddisfatti, Abbiamo riportato loall', abbiamo lavorato bene, l'abbiamo vinto con 4 giornate d'anticipo e una soddisfazione. Siamo davvero ...La conquista dello scudetto ha scatenato l'euforia legittima dei tifosi dell'Inter, impazziti di gioia per la conquista del 19simo titolo scucito dalla maglia della Juventus che dominava in Serie A da ...Il futuro dell'inglese Ashley Young potrebbe essere lontano da Milano con un ritorno in Inghilterra al Watford ...