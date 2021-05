Sampdoria-Roma | Ranieri | “La squadra sta acquisendo la mia mentalità”

Leggi su sportface

(Di domenica 2 maggio 2021) “Rinnovo? Stanno facendo dei conti, il presidente mi ha parlato delle difficoltà nella campagna acquisti e adesso inizieranno le discussioni”. Queste le dichiarazioni di Claudiodopo la vittoria dellaper 2-0 sulla. Lablucerchiata sale a 45 punti e migliora il bottino della scorsa stagione con quattro giornate di anticipo: “Sono soddisfatto perché lastala mia– ha detto ai microfoni di Sky Sport – Abbiamo portato sedici giocatori diversi al gol e questo mi fa piacere. Il modulo? Non è un 4-4-2 scolastico, evidentemente chi ci critica non guarda la nostra pressione e la nostra fase offensiva. Simeone gioca col 4-4-2, ho vinto il campionato in Inghilterra col 4-4-2, il Lille è primo in Francia con lo stesso ...