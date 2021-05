DiMarzio : #SampdoriaRoma, le scelte di #Ranieri e #Fonseca: tante le novità - cortomuso : @PaolaDiCaro Ma infatti Paola il disastro di questa Roma é che arrivi ottavo spendendo 200 tra ammortamenti e ingag… - FranceskoASR : RT @sdegnata: #Fonseca alle 22:20 del 2 maggio è ancora allenatore della Roma, da non credere..#SampRoma - 11contro11 : #Sampdoria-#Roma (2-0), Fonseca: «È un momento difficile» #SerieA #11contro11 - ansa_lazio : Roma: Fonseca, abbiamo preso un gol quasi abituale -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fonseca

- Lanon sa più vincere e adesso rischia di uscire dall'Europa. La squadra di Pauloha perso 2 - 0 contro la Sampdoria , trovando così l'ottava sconfitta in serie A in questo 2021. Soltanto ...E' un Paulosconsolato quello che, dai microfoni di Sky Sport, commenta la sconfitta dellacontro la Sampdoria. Ma, gli viene chiesto, non può essere stato un errore pensare di risolvere ...Il posticipo della domenica sera vede affrontarsi allo stadio Luigi Ferraris Sampdoria e Roma. Il match si conclude sul risultato di 2-0 per i blucerchiati grazie alle reti di Adrien Silva e Jankto. N ..."Fino a marzo stavamo lottando per un piazzamento in Champions in campionato oltre ad essere in corsa in Europa League".