Oroscopo: i segni più manipolatori dello zodiaco (Di domenica 2 maggio 2021) Come sappiamo, ci sono somiglianze e differenze tra i segni e oggi raggruppiamo i quattro che vengono definiti i più manipolatori. Cioè, quelle persone che distorcono la verità a proprio vantaggio. Scorpione: gli Scorpioni hanno molta intuizione e un grande potere psicologico per ottenere ciò che vogliono. Bilancia: le persone di questo segno sono in grado di manipolare per mantenere l’equilibrio ed evitare conflitti, cioè potrebbero non dire quello che pensano per evitare problemi. Sagittario: i Sagittari possono essere in qualche modo manipolatori ma meno consapevoli. La sua specialità è cambiare lato quando la situazione è sfavorevole. Gemelli: le persone di questo segno zodiacale sono considerate ipocrite poiché hanno due facce e non le mostrano entrambe. Questa è forse la verità nascosta dei Gemelli, che può essere interpretata ... Leggi su newsitaliane (Di domenica 2 maggio 2021) Come sappiamo, ci sono somiglianze e differenze tra ie oggi raggruppiamo i quattro che vengono definiti i più. Cioè, quelle persone che distorcono la verità a proprio vantaggio. Scorpione: gli Scorpioni hanno molta intuizione e un grande potere psicologico per ottenere ciò che vogliono. Bilancia: le persone di questo segno sono in grado di manipolare per mantenere l’equilibrio ed evitare conflitti, cioè potrebbero non dire quello che pensano per evitare problemi. Sagittario: i Sagittari possono essere in qualche modoma meno consapevoli. La sua specialità è cambiare lato quando la situazione è sfavorevole. Gemelli: le persone di questo segno zodiacale sono considerate ipocrite poiché hanno due facce e non le mostrano entrambe. Questa è forse la verità nascosta dei Gemelli, che può essere interpretata ...

