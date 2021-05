«Napoli covid free entro luglio», De Luca accelera col piano vaccini (Di domenica 2 maggio 2021) Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca rilancia l?obiettivo di immunizzare Napoli entro il mese di luglio: «Sarà la prima delle grandi città ad uscire... Leggi su ilmattino (Di domenica 2 maggio 2021) Il presidente della Regione Campania Vincenzo Derilancia l?obiettivo di immunizzareil mese di: «Sarà la prima delle grandi città ad uscire...

repubblica : Covid, emergenza negli ospedali. Al Cotugno subintensiva piena: 'Ci sono anche giovani gravi' - pompeii_sites : La riapertura di Pompei: 300 visitatori in poche ore - saulgiov1 : RT @glicineinfiore: 'Napoli merda, Napoli colera' Ascolto i cori degli interisti in piazza a Milano e penso che, in tempi di Covid (state t… - Greenboy1974 : RT @glicineinfiore: 'Napoli merda, Napoli colera' Ascolto i cori degli interisti in piazza a Milano e penso che, in tempi di Covid (state t… - Davide_Atta04 : RT @glicineinfiore: 'Napoli merda, Napoli colera' Ascolto i cori degli interisti in piazza a Milano e penso che, in tempi di Covid (state t… -