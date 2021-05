Mourinho: «Futuro? non ho certezze, ma sicuramente non al Bayern o Psg» (Di domenica 2 maggio 2021) Dopo l’esonero dal Tottenham Jose Mourinho ha parlato al Times Magazine del suo Futuro in cui esclude Bayern e Psg Jose Mourinho, dopo l’improvviso esonero dal Tottenham, è tornato a parlare e lo ha fatto ai microfoni di Times Magazine. Lo Special One si è soffermato sul suo Futuro, in cui ha escluso l’approdo a due super big europee. Ecco le sue dichiarazioni. Futuro – «Non ho certezze in merito al Futuro o alla prossima stagione, aspetterò prima di tornare e prendere una decisione. sicuramente non andrei mai in una squadra dove non ci sono pressioni, come in Germania o in Francia dove se alleni il Bayern o il Psg è tutto già predeterminato. Non c’è la pressione dell’Inghilterra, non andrei mai in campionati del ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 maggio 2021) Dopo l’esonero dal Tottenham Joseha parlato al Times Magazine del suoin cui escludee Psg Jose, dopo l’improvviso esonero dal Tottenham, è tornato a parlare e lo ha fatto ai microfoni di Times Magazine. Lo Special One si è soffermato sul suo, in cui ha escluso l’approdo a due super big europee. Ecco le sue dichiarazioni.– «Non hoin merito alo alla prossima stagione, aspetterò prima di tornare e prendere una decisione.non andrei mai in una squadra dove non ci sono pressioni, come in Germania o in Francia dove se alleni ilo il Psg è tutto già predeterminato. Non c’è la pressione dell’Inghilterra, non andrei mai in campionati del ...

