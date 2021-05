MotoGP, la classifica piloti aggiornata dopo il GP Spagna Jerez 2021 (Di domenica 2 maggio 2021) La classifica piloti di MotoGP aggiornata dopo il GP di Spagna 2021 a Jerez de la Frontera. Gara spagnola che vede il successo di Jack Miller alle spalle di Pecco Bagnaia per un super bis della Ducati. Italia sul podio anche per Franco Morbidelli su Petronas, mentre è da segnalare il crollo clamoroso negli ultimi giri di quello che era il leader della classifica piloti, Fabio Quartararo, ora superato dall’italiano sulla Desmosedici. Di seguito la classifica completa. L’ORDINE D’ARRIVO LA classifica aggiornata dopo IL GP DI Spagna A Jerez Bagnaia 66 Quartararo 64 Vinales 50 Mir 49 Zarco 48 Miller 39 A. Espargaro ... Leggi su sportface (Di domenica 2 maggio 2021) Ladiil GP dide la Frontera. Gara spagnola che vede il successo di Jack Miller alle spalle di Pecco Bagnaia per un super bis della Ducati. Italia sul podio anche per Franco Morbidelli su Petronas, mentre è da segnalare il crollo clamoroso negli ultimi giri di quello che era il leader della, Fabio Quartararo, ora superato dall’italiano sulla Desmosedici. Di seguito lacompleta. L’ORDINE D’ARRIVO LAIL GP DIBagnaia 66 Quartararo 64 Vinales 50 Mir 49 Zarco 48 Miller 39 A. Espargaro ...

