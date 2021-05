MotoGP | altra caduta per Marc Marquez durante il warm-up a Jerez

(Di domenica 2 maggio 2021) Un fine settimana afinora da dimenticare per. Dopo lanelle FP3 del Gran Premio di Spagna, il pilota della Honda è nuovamente finito a terra anche sul finire del-up, con la moto dello spagnolo finita ancora contro le barriera a forte velocità.ha perso il controllo dell’anteriore, la moto si è impennata e il numero 93 non c’è stata possibilità di controllare la sua Honda. Unasicuramente molto spettacolare, ma per fortuna senza danni fisici per. Lo spagnolo, però, conferma i suoi problemi dopo il rientro dall’infortunio al braccio. Lo spagnolo ha chiuso il-up al quattordicesimo posto con oltre sette decimi di ritardo dal francese Johann Zarco.partirà ...

corsedimoto : MOTOGP - Franco Morbidelli oggi proverà a vincere guidando la Yamaha di due anni fa. Ma per il 2022 è sereno: 'Avrò… - genovesergio76 : RT @tuttosport: #MotoGp: altra pole di #Quartararo a #Jerez, #Rossi partirà 17° - Filo2385Filippo : RT @tuttosport: #MotoGp: altra pole di #Quartararo a #Jerez, #Rossi partirà 17° - aripov_sarvar : RT @tuttosport: #MotoGp: altra pole di #Quartararo a #Jerez, #Rossi partirà 17° - tuttosport : #MotoGp: altra pole di #Quartararo a #Jerez, #Rossi partirà 17° -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP altra

Ancora una caduta per Marc Marquez, questa volta alla curva 4, un'curva veloce. Per l'otto ... UPDATE TEMPI WARM UPore 10:34 Zarco si prende il miglior tempo perchè a Maverick Vinales è ...caduta per Marc Marquez nel warm up in vista del Gran Premio di Spagna classe. In Curva 4 lo spagnolo della Honda, quattordicesimo tempo, è uscito di pista restando fortunatamente illeso ...Un fine settimana a Jerez finora da dimenticare per Marc Marquez. Dopo la caduta nelle FP3 del Gran Premio di Spagna, il pilota della Honda è nuovamente finito a terra anche sul finire del warm-up, ...Quattro i piloti sotto quota dieci, ma il francese è dato nettamente come favorito, tanto che la sua quota è di più di due volte più bassa di quella di Franco Morbidelli (dato per secondo). Solo quota ...