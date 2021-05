Mingus, uno e trino (Di lunedì 3 maggio 2021) «In altri termini, io sono tre»: così inizia l’autobiografia di Charles Mingus, Beneath the Underdog (Meno di un cane rognoso), ch’egli finì di scrivere nel 1971 e che, pubblicato lo stesso anno a New York da Knopf, in Italia ha solo oggi trovato un editore (Il Formichiere). La morte del musicista ora avvia la possibilità del revival, necrofila passione di un’industria culturale che svetta nella celebrazione, che produce per tutti gli underdog solo il risarcimento postumo. Io sono tre, dice … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 3 maggio 2021) «In altri termini, io sono tre»: così inizia l’autobiografia di Charles, Beneath the Underdog (Meno di un cane rognoso), ch’egli finì di scrivere nel 1971 e che, pubblicato lo stesso anno a New York da Knopf, in Italia ha solo oggi trovato un editore (Il Formichiere). La morte del musicista ora avvia la possibilità del revival, necrofila passione di un’industria culturale che svetta nella celebrazione, che produce per tutti gli underdog solo il risarcimento postumo. Io sono tre, dice … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Mingus uno Il Piacenza Jazz Club riparte dal Concorso Bettinardi, visibile in streaming a maggio ... uno più recente composto da Steve Swallow e un classico della coppia Rodgers and Hart. Dalla ... Canterà brani di Charles Mingus e Horace Silver, oltre alla notturna e malinconica "The Peacoks" di Jimmy ...

L'intervista quantica a Timothy Leary Perché aborro le interviste? Ma perché sono mille volte d'accordo con Borges: "L'intervista è uno ... venne Ken Kesey che aveva scritto One flew over the cuckoo's nest , venne Charles Mingus, e tra le ...

Concorso Bettinardi, in streaming la finale dedicata ai cantanti Slittate a causa delle misure restrittive, si svolgono nel mese di maggio, grazie alle prime disposizioni di riaperture, le finali del Concorso Nazionale ...

