Marino contro la Juventus e gli arbitri: “Purtroppo accadono certe cose” (Di domenica 2 maggio 2021) Pierpaolo Marino contro Juventus e arbitro, sempre con modi pacati il direttore sportivo dell’Udinese fa sentire la propria voce al termine della fida Udinese-Juventus. I bianconeri sono riusciti a vincere la partita grazie ad una doppietta di Cristiano Ronaldo nel finale. I media nazionali già stanno decantando le lodi di Cr7, eppure non tutto sembra regolare. Marino si lamenta per il rigore concesso alla Juventus dall’arbitro Chiffi e lo dice chiaramente: “Sfugge a tutti che la punizione di Ronaldo che ha determinato il rigore era una punizione a favore nostro e che, invece, è stata concessa alla Juventus“. Il pareggio arrivato al minuto 83 è stato determinante per la Juventus, sia per trovare stimoli per l’assalto finale, sia per superare il Napoli ... Leggi su napolipiu (Di domenica 2 maggio 2021) Pierpaoloe arbitro, sempre con modi pacati il direttore sportivo dell’Udinese fa sentire la propria voce al termine della fida Udinese-. I bianconeri sono riusciti a vincere la partita grazie ad una doppietta di Cristiano Ronaldo nel finale. I media nazionali già stanno decantando le lodi di Cr7, eppure non tutto sembra regolare.si lamenta per il rigore concesso alladall’arbitro Chiffi e lo dice chiaramente: “Sfugge a tutti che la punizione di Ronaldo che ha determinato il rigore era una punizione a favore nostro e che, invece, è stata concessa alla“. Il pareggio arrivato al minuto 83 è stato determinante per la, sia per trovare stimoli per l’assalto finale, sia per superare il Napoli ...

