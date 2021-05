Maldini mette le cose in chiaro sul confronto Donnarumma-ultras: “solo il Milan decide chi gioca” (Di domenica 2 maggio 2021) “E’ importante ribadire con fermezza che nessuno al di fuori del Milan può decidere chi gioca e chi rinnova. Certe scelte competono all’allenatore per quanto riguarda il campo e al Club per le questioni contrattuali”: sono le dichiarazioni durissime all’ANSA da parte del direttore dell’area tecnica del Milan Paolo Maldini. Il riferimento è al confronto avvenuto ieri tra Donnarumma e gli ultras della Sud a Milanello, i tifosi avrebbero chiesto al portiere il rinnovo del contratto, legando all’accordo la sua presenza in campo contro la Juventus. “Da questo momento ogni singola trattativa per i rinnovi viene congelata fino alla fine della stagione, per permettere alla squadra di concentrarsi unicamente sul campionato. Nel ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 2 maggio 2021) “E’ importante ribadire con fermezza che nessuno al di fuori delpuòre chie chi rinnova. Certe scelte competono all’allenatore per quanto riguarda il campo e al Club per le questioni contrattuali”: sono le dichiarazioni durissime all’ANSA da parte del direttore dell’area tecnica delPaolo. Il riferimento è alavvenuto ieri trae glidella Sud aello, i tifosi avrebbero chiesto al portiere il rinnovo del contratto, legando all’accordo la sua presenza in campo contro la Juventus. “Da questo momento ogni singola trattativa per i rinnovi viene congelata fino alla fine della stagione, per perre alla squadra di concentrarsi unicamente sul campionato. Nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Maldini mette Maldini nella bufera, è polemica sui social Alcuni quotidiani sostengono che sia stato il cohb a insistere perché Donnarumma accettasse l'incontro, cosa che mette in cattiva luce Paolo Maldini . Non tutti credono a questa versione e sui social ...

Milan, Pioli: 'I 2 ko pesavano mentalmente, sostegno quotidiano dalla dirigenza. Calhanoglu? Punti ai 10 gol e 10 assist' SU MALDINI - 'L'area tecnica ci sostiene quotidianamente, è attenta a curare tutto. Ci sostiene e ci mette nelle condizioni migliori per lavorare bene. Parliamo di gente di calcio, che capisce le ...

