LIVE Giro di Romandia in DIRETTA | Cavagna balza al comando | quarto Filippo Ganna Sfida fra Thomas e Woods

(Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.31 STRAORDINARIO VAN WILDER! Il belga si piazza terzo a 17 secondi da, alle spalle anche di Bissegger. Prova nettamente migliore di quella di Dennis e. 14.30 OTTIMO MATTIA CATTANEO ALL’INTERMEDIO! L’azzurro della Deceunick Quick-Step èa 13 secondi da. 14.28 Crollo nella parte finale per l’australiano che ha perso trenta secondi da. Evidentemente il corridore della INEOS ha pagato gli sforzi profusi come gregario nei giorni scorsi. 14.26 NIENTE DA FARE PER ROHAN DENNIS! L’australiano è terzo con il tempo di 22’30”, un secondo davanti a. 14.25 Partenza per Damiano Caruso che proverà a rosicchiare qualcosa a coloro che gli stanno davanti in ...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #SpanishGP #MotoGP All'alba del 15esimo giro #Miller si è riportato negli scarichi di #Quartararo,… - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: #LazioGenoa GOL! Al 48' splendido destro a giro all'angolino di #LuisAlberto! 3-1 #votiliveFANTACALCIO ? - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #SerieA #LazioGenoa 3-1 48' #LuisAlberto! Reazione immediata dei biancocelesti che allungano di nuo… - calciomercatoit : 48' - SUPER GOOOL di #LuisAlberto: lo spagnolo sorprende Perin con un destro a giro sul secondo palo! #LazioGenoa 3-1 #SerieATIM LIVE - Fantacalcio : #LazioGenoa GOL! Al 48' splendido destro a giro all'angolino di #LuisAlberto! 3-1 #votiliveFANTACALCIO ?… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Giro

E a strettoarrivata la risposta di Fedez, sempre su Twitter: 'Io vado al concertone a gratis e pago i miei musicisti che non lavorano da un anno e sul palco vorrei esprimermi da uovo libero ...... per aggiornare la diretta Seguite il Gran Premio di Spagna con la nostra diretta testuale, per non perdere un minuto dell'azione in pista, attraverso i nostri aggiornamentipere le ...Portimao, 1 maggio 2021 - Mini colpo di scena nelle qualifiche (rivivi qui il live) del Gp di Portogallo 2021 di Formula 1. A Portimao in pole position partirà Valtteri Bottas che brucia per sette mil ...A partire dalle 14, seguite con la nostra diretta testuale il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Campionato del Mondo di MotoGP 2021, che vedrà Quartararo partire dalla pole position ...