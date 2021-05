Highlights e gol Napoli-Cagliari 1-1 | Serie A 2020 2021 VIDEO

(Di domenica 2 maggio 2021) Glie le azioni salienti di, match della trentaquattresima giornata di. Osimhen illude Gattuso e si vede annullare la rete del 2-0 per una spinta leggera su Godin. Ma nel finale c’è la beffa per i partenopei con Nandez che si fionda su un lancio in area e sorprende Hysaj e Meret per la rete dell’1-1. SportFace.

infoitsport : HIGHLIGHTS E GOL Sampdoria-Roma 2-0 VIDEO DZEKO sbaglia il rigore - sportli26181512 : Monaco-Lione 2-3: L'Olympique Lione ottiene i tre punti importanti nel match valido per la trentacinquesima giornat… - sportli26181512 : Valencia-Barcellona 2-3: Nel match valevole per la trentaquattresima giornata della Liga spagnola, vittoria esterna… - AngoloNews2018 : Highlights Udinese-Juventus 1-2: Video Gol 34ª Giornata di Serie A - filadelfo72 : Highlights Udinese-Juventus 1-2: Video Gol 34ª Giornata di Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Video,45' Silva, 65' Jankto SAMPDORIA (4 - 4 - 1 - 1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Damsgaard (81' Candreva), Thorsby, Silva (85' Ekdal), Jankto; Verre (73' ...Ispirato da Edinson Cavani, autore di una doppietta, lo United ha segnato cinquee si è imposto 6 - 2, ipotecando la qualificazione in finale di UEFA Europa League.: Man. United 6 - 2 ...Recovery Plan, il discorso di Mario Draghi alla Camera per la presentazione del Pnrr. VIDEO. 18 video Politica. Playlist. Oscar 2021: vincitori, esibizioni e discorsi. VIDEO ...https://youtu.be/7lEE7N9jHdI Vittoria numero 20 in campionato per la Juventus di Andrea Pirlo che, allo stadio Friuli, ha battuto in trasferta ...