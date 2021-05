Festa della Mamma 2021 | regalale una fuga relax in spa insieme a te

Leggi su vanityfair

(Di domenica 2 maggio 2021) Festa della Mamma all’orizzonte. Per festeggiare la donna più importante della vostra vita, segnate in calendario la data del 9 maggio, domenica. Che siate madri e figlie simbiotiche come Kaia Gerber e Cindy Crawford, complici come Kate Hudson e Goldie Hawn o con alti e bassi (del tutto normali) come Melanie Griffith e Dakota Johnson, abbiamo una proposta per voi: perché non mollare tutto e tutti e ritagliarvi qualche giorno mom & daughter di puro relax? L’idea in più: prenotare un paio di notti in qualche splendida destinazione benessere italiana, per staccare la spina e farsi coccolare (scommettiamo che sia voi, che vostra madre ne avete tantissimo bisogno).