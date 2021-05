Donna trovata morta in un cassonetto nella periferia di Bologna (Di domenica 2 maggio 2021) Il corpo di una Donna di 31 anni è stato trovato in un cassonetto nella periferia di Bologna in viale Togliatti. (foto Polizia di Stato)Successivaente è stato trovato quello del suo fidanzato, poco dopo, impiccato nel suo appartamento. L’accaduto La giovane, camerunense, non era rientrata a casa dopo una serata passata fuori, le coinquiline allora hanno deciso di dare l’allarme, e subito dopo c’è stato il ritrovamento. I poliziotti si sono recati a casa del fidanzato, acneh lui camerunense di 43 anni, e lo hanno trovato impiccato. Sono in corso le indagini della squadra mobile per ricostruire precisamente come sono andati i fatti. Ti potrebbe interessare anche –> Omicidio Avellino, l’omicida accusa la fidanzata: “Ha organizzato tutto lei” Ck12 Giornale. Leggi su ck12 (Di domenica 2 maggio 2021) Il corpo di unadi 31 anni è stato trovato in undiin viale Togliatti. (foto Polizia di Stato)Successivaente è stato trovato quello del suo fidanzato, poco dopo, impiccato nel suo appartamento. L’accaduto La giovane, camerunense, non era rientrata a casa dopo una serata passata fuori, le coinquiline allora hanno deciso di dare l’allarme, e subito dopo c’è stato il ritrovamento. I poliziotti si sono recati a casa del fidanzato, acneh lui camerunense di 43 anni, e lo hanno trovato impiccato. Sono in corso le indagini della squadra mobile per ricostruire precisamente come sono andati i fatti. Ti potrebbe interessare anche –> Omicidio Avellino, l’omicida accusa la fidanzata: “Ha organizzato tutto lei” Ck12 Giornale.

