DIRETTA Sampdoria-Roma: segui la partita LIVE (Di domenica 2 maggio 2021) Alle 20.45 in programma l’ultimo posticipo di questa domenica di Serie A. Scendono in campo a Marassi la Sampdoria e la Roma. La Roma ha necessariamente bisogno di lasciarsi alle spalle la brutta prestazione giocata contro il Manchester United. Non solo per dare la sterzata ad un momento pregno di negatività, ma anche perchè in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 2 maggio 2021) Alle 20.45 in programma l’ultimo posticipo di questa domenica di Serie A. Scendono in campo a Marassi lae la. Laha necessariamente bisogno di lasciarsi alle spalle la brutta prestazione giocata contro il Manchester United. Non solo per dare la sterzata ad un momento pregno di negatività, ma anche perchè in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

infoitsport : Live Sampdoria - Roma Serie A 2020/2021. Diretta Live. Orario, formazioni, dove vederla - infoitsport : Sampdoria-Roma ore 20.45 diretta LIVE: davanti Dzeko e Mayoral, in porta Fuzato - infoitsport : Sampdoria-Roma, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE - repubblica : Diretta Sampdoria-Roma 0-0 - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Sampdoria-Roma 0-0 in diretta su -