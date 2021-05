Coronavirus, 9.148 nuovi casi e 144 decessi in 24 ore (Di domenica 2 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 9.148 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 12.965) a fronte di 156.872 tamponi effettuati su un totale di 569.114.826 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati 144 i decessi (ieri 226), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 121.177. Con quelli di oggi diventano 4.044.762 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 430.906 (+364), 410.037 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 18.345 di cui 2.524 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 3.492.679 con un incremento di unità 8.637 nelle ultime 24 ore.La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 9.148 idiin Italia (ieri 12.965) a fronte di 156.872 tamponi effettuati su un totale di 569.114.826 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati 144 i(ieri 226), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 121.177. Con quelli di oggi diventano 4.044.762 itotali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 430.906 (+364), 410.037 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 18.345 di cui 2.524 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 3.492.679 con un incremento di unità 8.637 nelle ultime 24 ore.La regione con il maggior numero dinelle ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 2 maggio: 9.148 nuovi casi e 144 morti - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 9.148 nuovi casi e altri 144 morti | In calo i tamponi #covid - RaiNews : Coronavirus, 9.148 nuovi casi e 144 vittime - Herbert403 : Coronavirus, i dati di oggi – 9.148 nuovi casi. I morti sono 144: è il dato più basso da 7 mesi. Ma cresce il tasso… - RosaG730 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, i dati di oggi – 9.148 nuovi casi. I morti sono 144: è il dato più basso da 7 mesi. Ma cresce il tasso di… -