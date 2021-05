Classifica Marcatori Serie A 2020-2021 – 34^ giornata (Di domenica 2 maggio 2021) La Classifica Marcatori della Serie A 2020-21 aggiornata in tempo reale: nei primi posti ci sono i soliti Cristiano Ronaldo, Lukaku, Immobile e Ibrahimovic. Ma anche qualche sorpresa come Vlahovic. Chi segnerà più gol e sarà il capocannoniere? Leggi su pianetamilan (Di domenica 2 maggio 2021) Ladella-21 agin tempo reale: nei primi posti ci sono i soliti Cristiano Ronaldo, Lukaku, Immobile e Ibrahimovic. Ma anche qualche sorpresa come Vlahovic. Chi segnerà più gol e sarà il capocannoniere?

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Marcatori Risultati e classifica Serie A: la Lazio risponde al Milan, ma che rischio... Parziali e marcatori in diretta dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla 34esima giornata di Serie A che avrà luogo tra l'1 e il 3 maggio: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite. ...

Lazio Genoa, Immobile raggiunge Piola: 149 gol con la maglia biancoceleste Con il rigore realizzato contro il Genoa, Ciro Immobile ha raggiunto Silvio Piola nella classifica all time dei marcatori della Lazio Immobile non sbaglia dal dischetto e sigla il raddoppio in Lazio - Genoa. L'attaccante tocca così quota 149 gol con l'Aquila sul petto e raggiunge ...

Reggina, classifica marcatori: Rivas aggancia Liotti Reggio Nel Pallone Lazio-Genoa, Immobile ne fa 149: eguagliato record storico Ciro Immobile ha messo a segno il 149° gol in Lazio-Genoa: una rete che permette al bomber di volare in testa alla classifica dei marcatori.

Serie B, la classifica marcatori aggiornata: Coda avanza, Bajic in doppia cifra Ecco la classifica marcatori aggiornata del campionato di serie B dopo le gare della trentacinquesima giornata: CLICCA QUI PER CONSULTARE LA CLASSIFICA AGGIORNATA del CAMPIONATO di SERIE B ...

