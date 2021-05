“Chiusa in stanza” Giovanna Botteri racconta Pechino: il racconto spiazza Mara Venier (Di domenica 2 maggio 2021) Mara Venier ha avuto in collegamento Giovanna Botteri da Pechino. La giornalista ha raccontato come stanno le cose in Cina a differenza di altri Paesi. Domenica 2 maggio Mara Venier… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 2 maggio 2021)ha avuto in collegamentoda. La giornalista hato come stanno le cose in Cina a differenza di altri Paesi. Domenica 2 maggio… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

zurvenia : @IlTorvoOculista 22 giorni chiusa in una stanza sotto i raggi UV ? - IMillilitro : Giovanna Botteri per entrare in Cina ha dovuto passare 20 giorni chiusa in una stanza (con l'allarme), anche con ta… - otbvmars : O stavi solo provando a chiarire a te e a me che sei capace di amarti per poi riscuotere il tuo premio? Perché io t… - jihopeilish : nomina tre uomini con cui ti sentiresti al sicuro chiusa in una stanza: - mio fratello - fedez - - zagreus39922475 : RT @Martinetus: Perché nel cor d’ognuno c’è una porta chiusa che mena a una stanza segreta: la chiave niun lo sa dov’è nascosta: e l’olio o… -