Chi è Ilaria Capitani, la vicedirettrice di Rai3 al telefono con Fedez (Di domenica 2 maggio 2021) Chi è Ilaria Capitani, la dirigente Rai nel mirino di Fedez. La biografia della giornalista nata a Napoli. ROMA – Ilaria Capitani è la vicedirettrice di Rai 3 citata da Fedez nel suo monologo durante il Concerto del Primo Maggio. Un nome destinato ad essere scontro politico nei prossimi giorni visto che M5s e Pd hanno chiesto di rivedere i vertici di viale Mazzini. Chi è Ilaria Capitani, la biografia della giornalista italiana Nata a Napoli il 2 maggio 1967, Ilaria Capitani ha iniziato la sua carriera da giornalista subito dopo una scuola di giornalismo. Un percorso che le ha permesso di ottenere una borsa di studio presso il Corriere della Sera prima di entrare in redazione per cinque anni ...

