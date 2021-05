Caso Fedez: Letta, “Ci aspettiamo parole di chiarimento e di scuse dalla Rai” (Di domenica 2 maggio 2021) ROMA – “Le parole di Fedez? Ci aspettiamo parole di chiarimento e di scuse dalla Rai. Voglio ringraziarlo, sinceramente. Il fatto che una persona come lui parli di questi tempi rende possibile rompere il tabu’ per il quale non si puo’ parlare di diritti perche’ siamo in pandemia”. Cosi’ Enrico Letta (foto), segretario del Pd, intervistato da Maria Latella a ‘Il caffe’ della domenica’ su Radio 24. “Sono disponibile a dibattere con la Lega nel merito, cio’ che trovo sbagliato e’ l’atteggiamento di ostruzionismo – prosegue l’esponente Dem – Abbiamo passato 20 giorni sulla calendarizzazione del Ddl Zan, non sul merito”, conclude Letta. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 2 maggio 2021) ROMA – “Ledi? Cidie diRai. Voglio ringraziarlo, sinceramente. Il fatto che una persona come lui parli di questi tempi rende possibile rompere il tabu’ per il quale non si puo’ parlare di diritti perche’ siamo in pandemia”. Cosi’ Enrico(foto), segretario del Pd, intervistato da Maria Latella a ‘Il caffe’ della domenica’ su Radio 24. “Sono disponibile a dibattere con la Lega nel merito, cio’ che trovo sbagliato e’ l’atteggiamento di ostruzionismo – prosegue l’esponente Dem – Abbiamo passato 20 giorni sulla calendarizzazione del Ddl Zan, non sul merito”, conclude. L'articolo L'Opinionista.

BentivogliMarco : Insisto, ma i politici che hanno fatto nomine Rai (e in questo caso quelle di rai3) e oggi danno solidarietà a Fed… - AnnalisaChirico : Interviene persino Enrico Letta sul caso Fedez perché, dice, è importante fare le battaglie per ‘i diritti civili,… - ale_dibattista : Molti politici stamattina hanno deciso di scagliarsi contro la censura dopo il caso #Fedez-RAI di ieri. Bene, tutta… - rosarioT1970 : RT @gennaromigliore: Il caso #Fedez, che ha il diritto di esprimere le sue opinioni in sostegno di una causa che condivido, è purtroppo sol… - goldielocks75 : RT @CercoNotizie: @lostagistaRAI Piuttosto la voce maschile del video incriminato di #Fedez è per caso del capoautore del programma? Quanti… -