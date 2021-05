Calcio: Serie A, Udinese-Juventus 1-0 dopo primo tempo (Di domenica 2 maggio 2021) Udine, 2 mag. – (Adnkronos) – L’Udinese è in vantaggio per 1-0 sulla Juventus al termine del primo tempo del match valido per la 34/a giornata di Serie A in corso di svolgimento alla Dacia Arena della città friulana. A decidere sin qui il match il gol di Molina al 10?. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 2 maggio 2021) Udine, 2 mag. – (Adnkronos) – L’è in vantaggio per 1-0 sullaal termine deldel match valido per la 34/a giornata diA in corso di svolgimento alla Dacia Arena della città friulana. A decidere sin qui il match il gol di Molina al 10?. L'articoloWeb.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Inter campione d'Italia, da Moratti a Salvini fino ad Agnelli: le reazioni al trionfo nerazzurro E' la vittoria di un mister che non ammette mezze misure, amato e detestato per questo. La vittoria della tenacia quasi nevrotica di Antonio Conte che arresta quello che lui stesso aveva definito "...

Alessandria - Pro Patria 0 - 1: dove vedere la diretta live e risultato Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 38° giornata del Girone A di Serie C La ...fra qualche minuto per seguire assieme il secondo tempo della partita 1' Finalmente si parte! Calcio d'...

**Calcio: Serie A, Lazio-Genoa 4-3** SardiniaPost Il Mantova pareggia con la Triestina e si regala i play off La risposta degli alabardati si concretizza in un tentativo di Maracchi e nei primi tiri dalla bandierina per quella che a fine gara sarà una serie piuttosto lunga (i giuliani conteranno infatti ben ...

Scudetto Inter. Conte, Marotta e gli errori bianconeri: i segreti del trionfo L'essenziale del calcio, poche cose fatte bene ... e pian piano ha aggiunto una serie di correttivi che hanno reso la squadra estremamente solida e compatta. A cominciare dal recupero di Eriksen.

