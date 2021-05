"Berlusconi dimesso, ma a una condizione". Zangrillo, il retroscena sul compromesso: Arcore, una inquietante "rivoluzione" (Di domenica 2 maggio 2021) Il medico curante di Silvio Berlusconi, il dottor Alberto Zangrillo, ha accettato che il Cav venisse dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano, dopo 20 giorni di ricovero, a una sola condizione: che la villa di Arcore diventasse una sorta di ospedale-bis, "con tutte le strumentazioni utili alle cure in corso". Il dettaglio riferito dal Corriere della Sera rende chiaro ed evidente come le condizioni di salute dell'ex premier, leader di Forza Italia, siano ancora difficili e tengano in allerta il suo staff. Ufficialmente, si parla di strascichi del Covid che ha colpito Berlusconi lo scorso settembre. "Se l'avessi avuto a marzo sarei morto", aveva confessato ai tempi il Cav, ammettendo la gravità della situazione. E ora, diversi mesi dopo, arrivano gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) Il medico curante di Silvio, il dottor Alberto, ha accettato che il Cav venissedall'ospedale San Raffaele di Milano, dopo 20 giorni di ricovero, a una sola: che la villa didiventasse una sorta di ospedale-bis, "con tutte le strumentazioni utili alle cure in corso". Il dettaglio riferito dal Corriere della Sera rende chiaro ed evidente come le condizioni di salute dell'ex premier, leader di Forza Italia, siano ancora difficili e tengano in allerta il suo staff. Ufficialmente, si parla di strascichi del Covid che ha colpitolo scorso settembre. "Se l'avessi avuto a marzo sarei morto", aveva confessato ai tempi il Cav, ammettendo la gravità della situazione. E ora, diversi mesi dopo, arrivano gli ...

