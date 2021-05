Atletica | Italia d' oro nella 4x100 donne e 4x400 mista

Eurosport_IT : CAMPIONI DEL MONDOOOOOO ?????? Ai Mondiali di staffetta l'Italia è MERAVIGLIOSA! Oro nella 4x400 mista, oro nella 4x1… - RaiSport : ?? Le azzurre della 4x100 regalano il secondo oro all'#Italia ?????? Dopo il titolo iridato nella 4x400 mista arriva an… - Gazzetta_it : #Atletica Mondiali di #staffette: l’#Italia vince 4x100 femminile e 4x400 mista ed è seconda con la 4x100 maschile… - gio_rgh : RT @Gazzetta_it: #Atletica Mondiali di #staffette: l’#Italia vince 4x100 femminile e 4x400 mista ed è seconda con la 4x100 maschile https:/… - MilenaLazzaroni : RT @Eurosport_IT: CAMPIONI DEL MONDOOOOOO ?????? Ai Mondiali di staffetta l'Italia è MERAVIGLIOSA! Oro nella 4x400 mista, oro nella 4x100 fem… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Italia

la Repubblica

Chorzow, 2 maggio 2021 " L'chiude le World Relays con tre medaglie importanti. Due ori e un argento per la squadra azzurra nei Mondiali di staffetta che già ieri avevano sancito la qualificazione italiana in 5 discipline ...Tra tre mesi in Giappone ci sarà da divertirsi e l'non vuole mancare. La 4x100 di Jacobs e ...a Chorzow (voto 10 - con molta invidia - ai nuovi impianti della Polonia dedicati all') si ...Una giornata super per l’atletica laziale a Roma, dove al Paolo Rosi si è partiti subito forte con una migliore prestazione italiana under 16, grazie ad Aldo Rocchi che vola nel triplo a 15,13. Tra gl ...L'atleta di Niscemi, del gruppo sportivo esercito, ha corso la terza frazione. Per la nazionale italiana è per la prima volta sul gradino più alto del podio in questa manifestazione. Staccato anche il ...