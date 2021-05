Al Bano | tre cugine morte in un mese | “Ho preparato la bara al Covid”

(Di domenica 2 maggio 2021) Alin collegamento con Domenica In non riesce ad essere ottimista, racconta delle trea causa dele del suo anno e mezzo lontano dal palcoscenico. “In unho perso tre” confida Alspiegando che la sua preoccupazione resta forte, una conseguenza ovvia proprio per quanto accaduto nella sua famiglia. Le tredel cantante di Cellino San Marco si sono infettate tra loro, prima madre e figlia e poi anche una loro zia, la moglie del cugino di Carrisi. Tre persone a lui care che hanno perso la vita: “La situazione è tragica, dobbiamo tutti prendere le giuste precauzioni” ha paura: “Ilcolpisce quando meno te lo aspetti”. ALIN ATTESA DELLA SECONDA DOSE DEL ...

rosannatanzini : @sabrina__sf In questo istante tre importanti virologi parlano del virus su Rai1: Mara Venier afferma media giornal… -

Ultime Notizie dalla rete : Bano tre

Lanostratv

... che si sono infettate tra di loro e tutte esono volate via. Stavano benissimo, non avevano altre patologie' . Milva, il ricordo di Al"Era una diva"/ I Dik Dik: "Grande artista, ...ALCARRISI/ "Covid ha uccisomie cugine. Mi sono vaccinato con Moderna" Successivamente, è intervenuto nuovamente Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute: 'Anch'io oggi, venendo qui, ...Al Bano in collegamento con Domenica In non riesce ad essere ottimista, racconta delle tre cugine morte a causa del Covid e del suo anno e mezzo lontano dal palcoscenico. “In un mese ho perso tre cugi ...Mara Venier si complimenta con gli autori di Domenica In: “E’ stata una settimana complicata” Nel corso della puntata di Domenica In la conduttrice Mara ...