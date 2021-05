Spezia | Nzola gol di mano e ammonizione | era diffidato | salta il Napoli

(Di sabato 1 maggio 2021) M’Balaè stato ammonito durante Verona-, erae salterà la partita contro ilSciocchezza di M’Balanei primi minuti di Verona-. L’attaccante bianconero, al 13?, ha insaccato in rete un cross di Verde con una schiacciata pallavolistica ed è stato giustamente ammonito. Il calciatore erae salterà così l’importante match di sabato prossimo contro il. L'articolo proviene da Calcio News 24.

All.: Ivan Juric(4 - 3 - 3) Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde,, Gyasi. A disposizione: Zoet, Acampora, Galabinov, Terzi, Bastoni, Ferrer, ...

Il Verona per tornare a vincere, lo Spezia alla ricerca di punti salvezza. La 34a giornata di Serie A si apre al Bentegodi con il match tra la squadra di Juric e quella di Italian ...