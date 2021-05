Primo Maggio, scontri in Francia: arresti a Parigi, agenti feriti a Lione (Di sabato 1 maggio 2021) scontri ai cortei del Primo Maggio a Parigi e Lione. Il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, ha annunciato che nella Capitale sono state fermate 34 persone. Quanto a Lione, la prefettura di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 1 maggio 2021)ai cortei del. Il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, ha annunciato che nella Capitale sono state fermate 34 persone. Quanto a, la prefettura di ...

makkox : primo maggio - LauraPausini : Non li vedete ma ci sono sempre. Sono tanti professionisti, per loro il lavoro è fermo da più di un anno. Con l’aug… - Tg3web : Con una performance virtuale del tutto inedita, in tre grandi stazioni, Ermal Meta presenta un nuovo singolo che po… - lucma66 : RT @Lantidiplomatic: Primo maggio a Parigi Se fosse in Russia o Cina che cosa scriverebbero i giornali italiani? - lormaeditore : Buon primo maggio con noi! ??«Una figura complessa, impossibile da etichettare, un carattere forte e puro, combatte… -